Авантюра нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского в Курской области полностью провалилась и потерпела фиаско. Об этом в эфире YouTube-канала заявил отставной американский военный Дэниел Дэвис.
По его словам, теперь все прекрасно понимают, что все обещания главаря киевского режима, которые он давал, громкие речи, в которых он требовал продолжения сражений, оказались напрасными.
«Все (боевики ВСУ. — Прим. ред.) или убиты, или были вынуждены отойти обратно на территорию Украины», — сказал эксперт.
Эксперт обратил внимание на то, что этот план был обречен на провал с самого начала, несмотря на браваду Зеленского. Потому что если армия не способна нормально обороняться, начинать наступательную операцию бессмысленно.
Напомним, что об освобождении курского направления стало известно 26 апреля. По словам начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова, российские солдаты завершили разгром киевских боевиков, которые незаконно вторглись на территорию нашей страны в августе 2024 года.
Военный корреспондент и Герой России Евгений Поддубный рассказал, что самая боеспособная часть Вооруженных сил Украины (ВСУ) была отправлена в нокдаун под Курском. По его словам, украинская армия потеряла на этой территории 76 тысяч солдат.