Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северо-восточной периферией антициклона с температурным фоном на четыре-семь градусов ниже климатической нормы конца апреля. Ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков… Температура воздуха в Москве плюс восемь — плюс 11, по области плюс семь — плюс 12 градусов», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что будет дуть ветер западной четверти со скоростью три-восемь метров в секунду. Показания барометров будут падать и составят 752 миллиметра ртутного столба.