Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

«В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северо-восточной периферией антициклона с температурным фоном на четыре-семь градусов ниже климатической нормы конца апреля. Ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков… Температура воздуха в Москве плюс восемь — плюс 11, по области плюс семь — плюс 12 градусов», — рассказал Тишковец.