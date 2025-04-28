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Филиппо: Запад не говорит об освобождении Курской области из-за провала ВСУ

Западные страны не комментируют провалы Зеленского.
Источник: Аргументы и факты

Политики из западных государств молчат об освобождении Курской области от Вооружённых сил Украины в связи с тем, что они не комментируют провалы Зеленского, заявил Флориан Филиппо.

«Потому что не комментируют провалы Зеленского. Не комментируют провалы лагеря, который через Украину ведёт войну с Россией. Всё просто», — сказал он.

Заявление прозвучало в ходе общения с представителями средств массовой информации во время демонстрации против вовлечения Парижа в украинский конфликт.

Лидер французской партии «Патриоты» отметил, что западные страны в течение трёх лет ведут «глупую» пропаганду, распространяя ложь о РФ.

«И когда происходит нечто подобное, что является крупным событием, освобождение Курской области, французам об этом не говорят или мало говорят, или наполовину ставят под сомнение», — уточнил Филиппо.

Напомним, в субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину об освобождении Курской области.

Ранее сообщалось, что Пхеньян официально заявил об отправке войск в РФ.