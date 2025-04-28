Пассажирский автобус съехал в кювет под Владимиром, десятки пострадали

Не менее 35 человек получили травмы во Владимирской области, где пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся. Об этом информирует пресс-служба УМВД по Владимирской области.
Сообщается, что авария произошла в ночь на 28 апреля, около 2.40.
«По предварительной информации, водитель экскурсионного автобуса допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — сказано в релизе.
Всего в автобусе было 55 человек, 35 из них на момент опубликования релиза обратились за медпомощью.
Накануне фельдшер погиб при столкновении машины «скорой» с иномаркой в Белгороде. В больницу с травмами доставили еще одного медработника, водителя иномарки и пациента, находившегося в «скорой».
Также сообщалось, что один человек погиб в жестком лобовом ДТП с легковым авто и мопедом в Воложине.
Ранее в белорусском Минске скорая помощь попала в массовое ДТП с семью автомобилями.