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Пассажирский автобус съехал в кювет под Владимиром, десятки пострадали

Во Владимирской области автобус опрокинулся в кювет, пострадали 35 человек.

Источник: Комсомольская правда

Не менее 35 человек получили травмы во Владимирской области, где пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся. Об этом информирует пресс-служба УМВД по Владимирской области.

Сообщается, что авария произошла в ночь на 28 апреля, около 2.40.

«По предварительной информации, водитель экскурсионного автобуса допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — сказано в релизе.

Всего в автобусе было 55 человек, 35 из них на момент опубликования релиза обратились за медпомощью.

Накануне фельдшер погиб при столкновении машины «скорой» с иномаркой в Белгороде. В больницу с травмами доставили еще одного медработника, водителя иномарки и пациента, находившегося в «скорой».

Также сообщалось, что один человек погиб в жестком лобовом ДТП с легковым авто и мопедом в Воложине.

Ранее в белорусском Минске скорая помощь попала в массовое ДТП с семью автомобилями.