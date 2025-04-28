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Житель Приморья задержан за сотрудничество с украинской разведкой

Мужчина по заданию куратора собирал данные об объектах военной инфраструктуры в Приморье.

Источник: Аргументы и факты

Житель Приморского края задержан за сотрудничество с украинской разведкой, сообщило региональное УФСБ РФ.

По данным ведомства, мужчина познакомился с представителем Главного управления разведки (ГУР) Украины с интернете. По заданию куратора он собирал данные об объектах военной инфраструктуры в Приморье. Подчеркивается, что задержанный полностью осознавал возможность использования собранной информации против безопасности РФ.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»). Приморец арестован, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее задержанный в Сочи гражданин Румынии признался, что собирал данные о дислокации российской ПВО для передачи спецслужбам Украины.

В Липецке сотрудники УФСБ пресекли попытку поджога склада гуманитарной помощи для российских военных в зоне СВО.