Житель Приморья задержан за сотрудничество с украинской разведкой

Житель Приморского края задержан за сотрудничество с украинской разведкой, сообщило региональное УФСБ РФ.
По данным ведомства, мужчина познакомился с представителем Главного управления разведки (ГУР) Украины с интернете. По заданию куратора он собирал данные об объектах военной инфраструктуры в Приморье. Подчеркивается, что задержанный полностью осознавал возможность использования собранной информации против безопасности РФ.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»). Приморец арестован, ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее задержанный в Сочи гражданин Румынии признался, что собирал данные о дислокации российской ПВО для передачи спецслужбам Украины.
В Липецке сотрудники УФСБ пресекли попытку поджога склада гуманитарной помощи для российских военных в зоне СВО.