Житель Приморья задержан за сотрудничество с украинской разведкой

По данным ведомства, мужчина познакомился с представителем Главного управления разведки (ГУР) Украины с интернете. По заданию куратора он собирал данные об объектах военной инфраструктуры в Приморье. Подчеркивается, что задержанный полностью осознавал возможность использования собранной информации против безопасности РФ.