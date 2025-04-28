Названа причина смерти актера Джина Хэкмена

Американский актер Джин Хэкмен, которого нашли мертвым вместе с супругой в собственном доме в феврале 2025 года, скончался от проблем с сердцем. Об этом информирует телеканал Fox News.
«Вскрытие показало наличие тяжелого атеросклеротического и гипертонического сердечно-сосудистого заболевания, установку стентов коронарных артерий и шунтирование, а также предыдущую замену аортального клапана», — сказано в публикации.
Сообщается, что актер страдал застойной хронической недостаточностью и гипертонией с поражением почек. Кроме того, у него был установлен кардиостимулятор и диагностировались нейродегенеративные изменения, характерные для болезни Альцгеймера.
Высказывавшаяся ранее версия о том, что Хэкмен умер от хантавируса, не получила подтверждения.
Напомним, знаменитого актера, который дважды становился лауреатом «Оскара», его жену и собаку нашли мертвыми в его собственном домовладении.
Высказывались предположения, что причиной смерти Джина Хэкмена и его жены могло стать отравление угарным газом.
Также сообщалось, что в доме умершего актера Джина Хэкмена и его жены Бетси Аракавы нашли мертвых грызунов, которые являлись переносчиками хантавируса.