В Госдуме предложили тратить маткапитал на билеты в театр

Кроме того, парламентарий подчеркнул важность гибкого подхода культурных учреждений к посетителям, в частности в случаях, когда ребенка сопровождает не мать, а другой близкий родственник. Игорь Антропенко добавил, что в этой связи необходимо предусмотреть возможность переоформления билета на другого члена семьи за сутки до проведения спектакля.