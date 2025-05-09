Москва празднует Победу: срочное сообщение ТАСС

Он рассказывает, что утренняя Москва в течение двух часов оделась в яркое праздничное убранство. «Заалели флаги на домах, жильцы украсили балконы своих квартир коврами, на полотнищах сверкали слова привета тем, кто отстоял в эти годы Родину от врага и пронес победное знамя от Волги до Берлина», — сообщается в репортаже.