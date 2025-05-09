Москва празднует Победу: срочное сообщение ТАСС

В день этого большого праздника в столице Советского Союза был дан салют — 30 артиллерийских залпов из тысячи орудий. В честь 80-летия Победы ТАСС публикует архивные репортажи агентства.
«Праздник Победы в Москве начался в ту минуту, когда радио сообщило, что гитлеровская Германия капитулировала безоговорочно и до конца. Незнакомые люди обнимали друг друга. В воздухе звучали отрывистые, взволнованные слова. Где-то подхватили песню, чей-то звонкий голос провозгласил: “Товарищу Сталину — ура!” И клик этот подхватила вся площадь, запруженная ликующими москвичами», — передает корреспондент агентства.
Он рассказывает, что утренняя Москва в течение двух часов оделась в яркое праздничное убранство. «Заалели флаги на домах, жильцы украсили балконы своих квартир коврами, на полотнищах сверкали слова привета тем, кто отстоял в эти годы Родину от врага и пронес победное знамя от Волги до Берлина», — сообщается в репортаже.
В 21:00 над Москвой зазвучали позывные радиостанции. В городе воцарилось торжественное молчание в ожидании речи Верховного главнокомандующего. «У микрофона — председатель Совета народных комиссаров Иосиф Виссарионович Сталин!» — прозвучало в тишине.
В 22:00 по приказу Верховного главнокомандующего был произведен салют — залп из тысячи орудий. Гром пушек сливался с ликующими возгласами горожан, праздновавшими первый день мира.
«Когда отзвучали залпы салюта, небо заполнили десятки самолетов, сбрасывавших над городом гирлянды разноцветных ракет. На площадях столицы вспыхивали бенгальские огни, дополнившие феерическое зрелище этой незабываемой майской ночи», — подмечается в документе.