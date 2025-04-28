«Нельзя хлопать в ладоши одной рукой»: Китай реалистично оценил идею вступления Украины в НАТО

Незадолго до начала специальной военной операции президент России Владимир Путин заявил, что членство Украины в НАТО — это красная линя для России. Он отметил, что в этом случае подлетное время ракет, запущенных, например, из Харькова, составит всего 7−10 минут. Сейчас ракетам из Польши лететь до Москвы 15 минут.