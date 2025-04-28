«Нельзя хлопать в ладоши одной рукой»: Китай реалистично оценил идею вступления Украины в НАТО

Дипломат напомнил, что Си Цзиньпин с самого начала СВО представил всеобъемлющий пакет, основанный на четырех принципах. Это суверенитет и территориальная целостность, Устав ООН, законные интересы безопасности всех стран и все усилия, способствующие мирному урегулированию.
«К сожалению, легитимные интересы безопасности (России — Прим. Ред.) игнорируются», — констатирует Чэнь Сюй.
Между тем, добавил постпред, итогом всех научных дискуссий, в том числе с участием американских ученых, было утверждение, что конфликт не начался бы, если бы все политики просто поняли — никакого членства Украины в НАТО.
«Нельзя хлопать в ладоши одной рукой. Когда я делюсь этими наблюдениями, некоторые западники часто говорят, что я поддерживаю Россию», — заключил собеседник агентства.
Накануне сообщалось, что представители власти Соединённых Штатов Америки дали понять украинским государственным служащим, что позиция новой администрации США по вопросу вступления Украины в НАТО может измениться. Но президент США Дональд Трамп продолжит выступать против членства Киева в альянсе.
Незадолго до начала специальной военной операции президент России Владимир Путин заявил, что членство Украины в НАТО — это красная линя для России. Он отметил, что в этом случае подлетное время ракет, запущенных, например, из Харькова, составит всего 7−10 минут. Сейчас ракетам из Польши лететь до Москвы 15 минут.