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«Нельзя хлопать в ладоши одной рукой»: Китай реалистично оценил идею вступления Украины в НАТО

Постпред КНР в ООН Сюй: легитимные интересы безопасности России игнорируются.

Источник: Комсомольская правда

Запад и его союзники игнорируют легитимные интересы безопасности Российской Федерации. И украинского конфликта можно было бы избежать, если бы не поднимался вопрос вступления этой страны в НАТО. Об этом РИА Новости заявил постпред КНР в ООН в Женеве Чэнь Сюй.

Дипломат напомнил, что Си Цзиньпин с самого начала СВО представил всеобъемлющий пакет, основанный на четырех принципах. Это суверенитет и территориальная целостность, Устав ООН, законные интересы безопасности всех стран и все усилия, способствующие мирному урегулированию.

«К сожалению, легитимные интересы безопасности (России — Прим. Ред.) игнорируются», — констатирует Чэнь Сюй.

Между тем, добавил постпред, итогом всех научных дискуссий, в том числе с участием американских ученых, было утверждение, что конфликт не начался бы, если бы все политики просто поняли — никакого членства Украины в НАТО.

«Нельзя хлопать в ладоши одной рукой. Когда я делюсь этими наблюдениями, некоторые западники часто говорят, что я поддерживаю Россию», — заключил собеседник агентства.

Накануне сообщалось, что представители власти Соединённых Штатов Америки дали понять украинским государственным служащим, что позиция новой администрации США по вопросу вступления Украины в НАТО может измениться. Но президент США Дональд Трамп продолжит выступать против членства Киева в альянсе.

Незадолго до начала специальной военной операции президент России Владимир Путин заявил, что членство Украины в НАТО — это красная линя для России. Он отметил, что в этом случае подлетное время ракет, запущенных, например, из Харькова, составит всего 7−10 минут. Сейчас ракетам из Польши лететь до Москвы 15 минут.