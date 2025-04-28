Свинина в топе: Life.ru узнал, какой шашлык украсит мангалы россиян на майские

Майские праздники без шашлыка на сегодняшний день не представляет большинство жителей нашей страны. Так, 78% опрошенных обязательно приготовят это блюдо, 8% затруднились ответить сразу и только 14% респондентов не поддержат эту традицию.
Выбор в пользу шашлыка из свинины сделали 52% опрошенных. На втором месте — куриный шашлык, за который отдал свой голос каждый пятый респондент. Третью позицию занимает шашлык из баранины, за него проголосовали 9% россиян. Среди них абсолютное большинство — мужчины, и только 3% — представительницы слабого пола. А вот за овощной и рыбный шашлыки, которые разделили четвертое и пятое места соответственно, в 90% случаев голосовали женщины.
Любопытно, что только 3% не готовы выбирать и охотно съедят любой вид шашлыка. В сумме 4% опрошенных предпочли бы шашлык из телятины или люля-кебаб. Исследование проводилось на сайте, в мобильном приложении и социальных сетях сервиса в период с 21 по 24 апреля текущего года. В опросе приняли участие 4 900 человек.
Ранее эксперты выяснили, что 34% россиян на майские праздники не отправятся в дальние путешествия. Люди хотят подкопить денег на летний отпуск. Ещё 27% намеренно останутся дома ради экономии.