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Свинина в топе: Life.ru узнал, какой шашлык украсит мангалы россиян на майские

Россияне назвали самый вкусный шашлык в преддверии майских праздников. Абсолютным лидером оказалось блюдо на мангале из свинины — ему отдаёт предпочтение каждый второй. В опросе приняли участие жители 200 городов страны. Результатами социсследования с Life.ru поделились специалисты федерального сервиса заказа еды «Чиббис».

Источник: Life.ru

Майские праздники без шашлыка на сегодняшний день не представляет большинство жителей нашей страны. Так, 78% опрошенных обязательно приготовят это блюдо, 8% затруднились ответить сразу и только 14% респондентов не поддержат эту традицию.

Выбор в пользу шашлыка из свинины сделали 52% опрошенных. На втором месте — куриный шашлык, за который отдал свой голос каждый пятый респондент. Третью позицию занимает шашлык из баранины, за него проголосовали 9% россиян. Среди них абсолютное большинство — мужчины, и только 3% — представительницы слабого пола. А вот за овощной и рыбный шашлыки, которые разделили четвертое и пятое места соответственно, в 90% случаев голосовали женщины.

Любопытно, что только 3% не готовы выбирать и охотно съедят любой вид шашлыка. В сумме 4% опрошенных предпочли бы шашлык из телятины или люля-кебаб. Исследование проводилось на сайте, в мобильном приложении и социальных сетях сервиса в период с 21 по 24 апреля текущего года. В опросе приняли участие 4 900 человек.

Ранее эксперты выяснили, что 34% россиян на майские праздники не отправятся в дальние путешествия. Люди хотят подкопить денег на летний отпуск. Ещё 27% намеренно останутся дома ради экономии.