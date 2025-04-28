Свинина в топе: Life.ru узнал, какой шашлык украсит мангалы россиян на майские

Выбор в пользу шашлыка из свинины сделали 52% опрошенных. На втором месте — куриный шашлык, за который отдал свой голос каждый пятый респондент. Третью позицию занимает шашлык из баранины, за него проголосовали 9% россиян. Среди них абсолютное большинство — мужчины, и только 3% — представительницы слабого пола. А вот за овощной и рыбный шашлыки, которые разделили четвертое и пятое места соответственно, в 90% случаев голосовали женщины.