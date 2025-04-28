Сбросила шкуру и готова начать новую жизнь: Кого Зелёная Змея одарит счастьем в мае 2025 года

Для знака зодиака Рак «И Цзин» подготовила гексаграмму Гэ, то есть Смена. Она значит, что грядёт время перемен. Земля и Небо будут обновлять друг друга, поэтому так важно очистить жилище, тело и душу от всего лишнего, от мусора, который может захламлять ваше обычно чистое сознание и мешать должным образом воспринять изменения. Ваша душа самостоятельно избавится от сомнений, страхов и печалей. Для Раков по гороскопу совет «затаиться и ждать» не подходит: чем решительнее вы будете, тем больше шансов на успех. Вам Зелёная Змея приготовила подарок в виде счастья и удачи, можно сказать, что символ года в мае вас коронует и подарит вам новую жизнь со всеми атрибутами процветания.