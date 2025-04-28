Сбросила шкуру и готова начать новую жизнь: Кого Зелёная Змея одарит счастьем в мае 2025 года

Наступает май, пятый месяц года Зелёной Змеи. По китайской Книге Перемен «И Цзин» число пять означает гексаграмму «Сюй», то есть «Время выжидать». Древняя книга китайских мудростей как бы советует вам: в год Змеи лучше затаитесь, проявите терпение. Змея традиционно награждает тех, кто умеет ждать, отличается холодным умом и спокойной, сдержанной мудростью. Это — «вайбы» всего года. Но как определить, кому из знаков зодиака и что принесёт именно май месяц? Рассказываем на примере гексаграмм Книги перемен.
Что такое гексаграммы «И Цзин».
Книга Перемен, или «И Цзин», — это самый древний философский текст Азии, а возможно, и всего мира. Она является частью конфуцианского, собранием самых главных текстов религии конфуцианства, официальной для Древнего Китая. Самый старый слой произведения датируется 700 годом до нашей эры, и он представляет собой список из 64 гексаграмм. Эта древнейшая глава «И Цзин» предназначена для гадания.
Гексаграммы — это специальные символы, которые составлены из вертикальных «палочек», что в китайской традиции называются чертами «яо». Чёрточки могут складываться в сплошную либо прерывистую линии. Сплошное «яо» символизирует светлую энергию «ян», прерывистое — тёмную энергию «инь». Можно гадать на монетах или костях: бросать их необходимо шесть раз, чтобы каждый бросок указывал на определённый вид чёрточки. Например, в случае монеты орёл — это сплошная линия, решка — прерывистая. После шести бросков вы сформируете гексаграмму. Её толкование по Книге Перемен покажет, чего вам стоит ожидать.
Знак зодиака Рак и гексаграмма Гэ: Смена.
Для знака зодиака Рак «И Цзин» подготовила гексаграмму Гэ, то есть Смена. Она значит, что грядёт время перемен. Земля и Небо будут обновлять друг друга, поэтому так важно очистить жилище, тело и душу от всего лишнего, от мусора, который может захламлять ваше обычно чистое сознание и мешать должным образом воспринять изменения. Ваша душа самостоятельно избавится от сомнений, страхов и печалей. Для Раков по гороскопу совет «затаиться и ждать» не подходит: чем решительнее вы будете, тем больше шансов на успех. Вам Зелёная Змея приготовила подарок в виде счастья и удачи, можно сказать, что символ года в мае вас коронует и подарит вам новую жизнь со всеми атрибутами процветания.
Знак зодиака Стрелец и гексаграмма Суй: Последование.
У знака зодиака Стрелец по «И Цзин» выпадает гексаграмма Суй, то есть Следование. Её девиз — «Рано или поздно рассеется любой туман». Следование обычно ассоциируется с естественным, природным ходом жизни. Перемены происходят очень плавно и легко, как будто так и должно быть. И они несут с собой множество приятных моментов. Непонятно пока, стоит ли ждать представителям Стрельцов очень крупных достижений именно в мае, но жизнь в последний месяц весны точно будет наполнена регулярными радостями.
Знак зодиака Дева и гексаграмма Ли: Сияние.
Для знака зодиака Дева «И Цзин» на май 2025 готовит гексаграмму Ли, то есть Сияние. Вечное сияние огня любви, полное взаимопонимание и взаимопроникновение в отношениях, что приведёт, пожалуй, к самой трогательной романтической истории. Отношения поразят вас теплом и нежностью, вас посетит светлое чувство. Двойным стандартам и неоднозначным сигналам будет не место в этой любви. Максимально гармоничные отношения — обычно гексаграмма Ли предсказывает именно это.
Знак зодиака Весы и гексаграмма Цзинь: Восход.
Для Знака зодиака Весы «И Цзин» предусмотрела гексаграмму Цзинь, которая переводится как Восход. Этот знак перемен символизирует рост и развитие, обычно первые ассоциации, которые всплывают на поверхность при виде Цзинь, — это молодые побеги растений. В контексте мая 2025 года Змеи это будет означать рост финансового благополучия, например новое прибыльное дело или проект, который принесёт внушительные дивиденды. Но это в будущем. А пока нужно «затаиться», будто кобра, которая готовится к атаке.
Гексаграммы «И Цзин» — невероятно обширная тема. Нужно долгое время изучать как саму Книгу Перемен в самой полной редакции, так и знаменитое конфуцианское Пятикнижие, чтобы понять все едва уловимые оттенки энергетического спектра, который ассоциируется с этой древней восточной практикой. Предсказания «И Цзинь» не стоит воспринимать однозначно: самые опытные практики отмечали, что природа восточных гадательных практик очень тонкая и неуловимая. На Life.ru недавно выходили предсказания Евдокии Чудиновской.
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