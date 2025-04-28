Беременны в 16: В России хотят ввести бесплатное обучение в колледжах для юных мам

По мнению общественников, инициатива по бесплатному обучению в колледжах для беременных несовершеннолетних школьниц имеет ряд очевидных плюсов. Во-первых, она создает условия для получения образования в ситуации, когда продолжение учебы может быть под угрозой. Это важно, потому что образование повышает шансы на трудоустройство и финансовую самостоятельность в будущем. Во-вторых, такая поддержка помогает снизить риск социальной изоляции. Девушки получают возможность оставаться частью образовательной среды, общаться со сверстниками и продолжать развиваться, что положительно сказывается и на их психологическом состоянии.