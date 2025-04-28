Адвокат дала советы, как заключить брачный договор при ипотеке и детях

Семейные вопросы, связанные с ипотекой и детьми, становятся особенно сложными при разводе. Адвокат Светлана Дубровина объяснила KP.RU, как правильно заключать брачный договор в таких случаях, чтобы избежать будущих проблем.
— Предметом договора становится обычно стандартный набор — квартиры, машины, дачи и денежные средства, которые супруги имеют на счетах. Содержание детей после развода в брачных договорах обычно не обговаривается. В случае необходимости, супруги заключают отдельное алиментное соглашение, — рассказала адвокат.
Так, супруги могут оформить отдельное алиментное соглашение, где прописываются размеры выплат и направления их использования. Если такого соглашения нет, вопрос решается через суд.
Когда дело касается ипотеки, важно помнить, что кредит, оформленный до брака, не подлежит разделу при разводе. Однако юрист отметила один важный нюанс касательно брачного договора.
— В брачном договоре можно указать, например, что ответственность по выплате кредита, как и сам объект недвижимости, будут разделены между супругами, — отметила эксперт.
Как отметила Дубровина, это будет действовать даже в случае, если кредит оформлен только на одного из супругов.