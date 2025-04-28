В Южной Якутии зафиксировали изменение режима стока рек

По ее словам, произошел повсеместный рост водности рек — от 6 до 34%, причем наиболее всего водность увеличилась в западной части региона (реки Олекма, Чара), наименее — в восточной части (реки Учур, Мая). «Еще более изменилась за период потепления изменчивость годового стока: если, например, на реке Учур она увеличилась на 7,4%, то на Чаре рост составил 375%. Здесь важно отметить, что и изменчивость годового стока возрастает с востока на запад», — добавила собеседница агентства.