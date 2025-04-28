В Южной Якутии зафиксировали изменение режима стока рек

ЯКУТСК, 28 апреля. /ТАСС/. Ученые из России и Китая зафиксировали изменение стока пяти рек Южной Якутии за 85-летний период в условиях потепления климата. Об этом сообщила ТАСС кандидат географических наук, доцент кафедры регионального управления и национальной политики Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Раиса Шпакова.
Ученые изучили изменения годового и меженного (стока в маловодные сезоны при отсутствии значительных паводков) речного стока пяти речных бассейнов в Южной Якутии с 1934 по 2019 годы. Целью совместного исследования российских и китайских ученых ставилась оценка потенциального воздействия изменения климата на сток в речных бассейнах с преобладанием вечной мерзлоты.
«Анализ динамики температуры воздуха и речного стока подтвердил, что изменения этих характеристик сильно варьируют даже в пределах одного региона (Южной Якутии). Начало существенного потепления климата началось в регионе в конце 1980-х годов, и за последующие годы прирост средней годовой температуры воздуха составил от плюс 1,6 градуса (метеостанция Витим) до плюс 1 градуса (метеостанции Алдан и Югоренок). В этих условиях произошли значительные изменения водного режима рек региона Южной Якутии», — рассказала Шпакова.
По ее словам, произошел повсеместный рост водности рек — от 6 до 34%, причем наиболее всего водность увеличилась в западной части региона (реки Олекма, Чара), наименее — в восточной части (реки Учур, Мая). «Еще более изменилась за период потепления изменчивость годового стока: если, например, на реке Учур она увеличилась на 7,4%, то на Чаре рост составил 375%. Здесь важно отметить, что и изменчивость годового стока возрастает с востока на запад», — добавила собеседница агентства.
Изменения в современном периоде.
Исследование выявило, что в современный период 1988—2018 годов на реках Южной Якутии участилось (по сравнению с предыдущим периодом сравнимой продолжительности 1953−1987 годов) появление экстремальных событий (как в смысле экстремально высокого, так и экстремального низкого стока). «Для четырех рек с наиболее длинными рядами наблюдений (Олекма, Чара, Мая, Чабда) можно привести следующее соотношение: 15 экстремальных событий в период 1988—2018 годов против девяти случаев в период 1953—1987 годов», — отметила Шпакова.
Большое внимание в исследовании уделено влиянию деградации вечной мерзлоты на речной сток. По словам Шпаковой, ускорение таяния вечной мерзлоты в условиях потепления климата приводит к увеличению стока рек в зимний период (октябрь — апрель) за счет расширения областей подземного питания и усилению взаимодействия поверхностных и грунтовых вод.
«Хотя реакция стока крупных сибирских рек на изменение климата постоянна, наши результаты показывают, что реакция стока на изменение климата в относительно небольших речных бассейнах (104−105 кв. км) гораздо сложнее», — считает она.
Об этом свидетельствуют тенденции к увеличению речного стока в зимние периоды с октября по апрель. Кроме того, деградация сплошной вечной мерзлоты поддерживает состояние поверхности речных бассейнов в более увлажненном состоянии, что приводит к заметному росту влияния дождевого питания в стоке рек по сравнению со значительным преобладанием снегового питания, характерном для Якутии. Напротив, в холодных регионах, богатых озерами, таяние вечной мерзлоты приводит к повсеместному снижению поверхностных вод.
Влияние деградации вечной мерзлоты на речной сток чрезвычайно сложно. «При этом следует отметить, что в условиях потепления климата вечная мерзлота тает во всем мире, и этот процесс в регионах с преобладанием вечной мерзлоты становится все более важным катализатором гидрологических и экологических изменений», — заключила Шпакова.