В скором времени в канцелярию президента Словакии Петера Пеллегрини будет направлена петиция о референдуме об отмене антироссийских санкций. Об этом РИА Новости сообщил глава политической партии DOMOV Павол Слота.
По словам политика, необходимый минимум, установленный словацким законодательством, в 350 тысяч был превышен еще 18 апреля. Однако партия решила набрать 400 тысяч подписей для создания резерва на случай, если часть из них будет признана недействительными.
«Поскольку в последние недели сбор подписей существенно ускорился, мы полагаем, что листы петиции отнесем в канцелярию президента в ближайшие недели, конкретный срок, однако, пока не установлен», — сказал он.
Если референдум состоится, то жители страны ответят на вопрос, согласны ли граждане, чтобы власти Словакии не применяли антироссийские санкции, которые вредят и простым гражданам, и местному бизнесу.
По словам собеседника агентства, цель партии если не вовсе отменить рестрикции, то хотя бы минимизировать их негативное воздействие на экономику Словакии.
Накануне сообщалось, что предложенный специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом проект урегулирования конфликта на Украине предполагает снятие с России санкций, введенных в 2014 году.
Между тем, глава российской дипломатии Сергей Лавров отметил, что если бы ему лично пришлось выбирать, он бы сохранил действующие санкции против России. По его словам, Москва не против компаний из США, однако те, кто ранее ушел из России, при возвращении могут обнаружить, что их место уже занято.