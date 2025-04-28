Словацкий политик Слота хочет провести референдум о санкциях против России

Между тем, глава российской дипломатии Сергей Лавров отметил, что если бы ему лично пришлось выбирать, он бы сохранил действующие санкции против России. По его словам, Москва не против компаний из США, однако те, кто ранее ушел из России, при возвращении могут обнаружить, что их место уже занято.