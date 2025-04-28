В России будут бороться с нелегальной занятостью: что подготовили в правительстве

Правительство РФ разработало план мероприятий по противодействию нелегальной занятости в стране на период 2025—2027 годов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на проект распоряжения кабмина.
В сопроводительном материале к проекту отмечается, что план разработан Минтрудом РФ и уже согласован с заинтересованными ведомствами. В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что документ получил одобрение от Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Как уточняется, представленный план состоит из 18 мер. В списке значатся сбор новой информации о рынке труда, такой как данные неработающих гражданах трудоспособного возраста; усиления практической роли российских регионов в борьбе с нелегальным наймом; профилактика нарушений трудового законодательства, в том числе подмены трудовых отношений гражданско-правовыми.
Согласно приведенным данным, документ придет на смену плану мероприятий по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений, который действовал в период с 2022 по 2024 годы. Издание уточняет, что проект не публиковался.
Ранее Минэкономразвития РФ подготовило законопроект, в котором прописаны меры по борьбе с нелегальным наймом постоянных сотрудников под видом самозанятых. Операторам платформ, при помощи которых самозанятые находят заказы, собираются ограничить систематическое и продолжительное выполнение ими услуг для одного заказчика, а также не допускать принятие заказов для самозанятых от заказчиков, с которыми ранее состояли в трудовых отношениях.
Тем временем идет борьба с нелегальными мигрантами и их скрытом устройстве на роботу. В главном управлении по вопросам миграции (ГУВМ) Министерства внутренних дел РФ предупредили владельцев жилых помещений, что их будут привлекать к административной ответственности и штрафовать на сумму до 4 тысяч рублей при отказе регистрировать мигрантов по месту пребывания. В ведомстве подчеркнули обязанность собственника ставить иностранных граждан на учет.
Министерство внутренних дел РФ ранее объявило борьбу с рынком оказания услуг по незаконной легализации мигрантов. В ведомстве смогли навести порядок в вопросе контроля за проведением экзамена на знание русского языка. Кроме того, запущен специальный реестр контролируемых лиц, куда вносят «нелегалов».
Президент РФ Владимир Путин призвал активнее пресекать каналы нелегальной миграции, используя для этой цели все доступные инструменты контроля. Российский лидер поручил сделать это в максимально короткие сроки.