В России будут бороться с нелегальной занятостью: что подготовили в правительстве

Тем временем идет борьба с нелегальными мигрантами и их скрытом устройстве на роботу. В главном управлении по вопросам миграции (ГУВМ) Министерства внутренних дел РФ предупредили владельцев жилых помещений, что их будут привлекать к административной ответственности и штрафовать на сумму до 4 тысяч рублей при отказе регистрировать мигрантов по месту пребывания. В ведомстве подчеркнули обязанность собственника ставить иностранных граждан на учет.