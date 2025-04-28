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Как ярко отдохнуть на майские и не опустошить кошелёк? Подборка еврейских лайфхаков

Как отдохнуть на майские праздники и не опустошить семейный бюджет? Этот вопрос в преддверии продолжительных выходных интересует миллионы россиян. Ответ на него специально для Life.ru дал консультант по личным финансам Александр Патешман. По словам эксперта, если отдых не был предварительно запланирован, самый выгодный вариант — поездка на автомобиле.

«Если есть идея отдохнуть с друзьями, то, скорее всего, даже если у вас нет прав, у кого-то права найдутся. Можно рассмотреть в том числе и заграницу. У нас почему-то никто не думает об этом, вроде как ехать далеко и долго. Это Грузия, Армения, может, даже добраться до Турции через перевал Верхний Ларс. Дорога по бензину будет стоить туда и обратно порядка 20 тысяч рублей», — отметил финансовый эксперт.

Собеседник издания посоветовал объезжать пункты сбора денежных средств на платной трассе М4. При таком раскладе можно сэкономить около 5 тысяч рублей в одну сторону и 10 тысяч — в обе. Если путешествовать компанией, расходы на дорогу окажутся ещё меньше. Так можно доехать не только до Кавказа, но и до Белоруссии. Что касается отдыха с семьёй, Патешман порекомендовал взять три дня отпуска между майскими праздниками.

«Пускай вы немного потеряете в зарплате, потому что в мае отпускной день стоит не дешевле, чем, условно, в каком-нибудь июле, но получить десять дней с семьёй — это стоит дорогого. Я рекомендую даже отпросить детей со школы и получить дополнительные вторые новогодние праздники», — советует эксперт.

Также Патешман отметил, что сейчас много скидок на посуточную аренду жилья. На майские праздники можно найти недорогие варианты в Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде. Ещё он порекомендовал брать с собой в дорогу термос и еду, так как придорожные кафе обычно дорогие. А деньги, сэкономленные на платной дороге — 5 тысяч рублей туда и 5 тысяч обратно — можно потратить на прогулки по городу.

Внутри городов Патешман посоветовал выбирать групповые пешеходные туры, так как варианты с выездами на целый день обычно бьют по кошельку. А если вы на машине, можно повторить программу тура на своих колёсах и избежать переплаты.

«Маршрут просмотрел в Интернете, чем эти точки знамениты, и поехал по именно этим же точкам. Получится очень неплохо сэкономить. Для обедов и ужинов можно найти недорогие и бюджетные места по отзывам. А вот именно в дорогу еду с собой надо брать», — заключил эксперт.

Ранее Life.ru выяснил, что большая часть россиян проведёт майские за мангалом и аппетитным шашлыком. При этом чаще всего на столах отдыхающих будет оказываться свинина, которую предпочитают почти 70% наших сограждан.