Как ярко отдохнуть на майские и не опустошить кошелёк? Подборка еврейских лайфхаков

«Если есть идея отдохнуть с друзьями, то, скорее всего, даже если у вас нет прав, у кого-то права найдутся. Можно рассмотреть в том числе и заграницу. У нас почему-то никто не думает об этом, вроде как ехать далеко и долго. Это Грузия, Армения, может, даже добраться до Турции через перевал Верхний Ларс. Дорога по бензину будет стоить туда и обратно порядка 20 тысяч рублей», — отметил финансовый эксперт.
Собеседник издания посоветовал объезжать пункты сбора денежных средств на платной трассе М4. При таком раскладе можно сэкономить около 5 тысяч рублей в одну сторону и 10 тысяч — в обе. Если путешествовать компанией, расходы на дорогу окажутся ещё меньше. Так можно доехать не только до Кавказа, но и до Белоруссии. Что касается отдыха с семьёй, Патешман порекомендовал взять три дня отпуска между майскими праздниками.
«Пускай вы немного потеряете в зарплате, потому что в мае отпускной день стоит не дешевле, чем, условно, в каком-нибудь июле, но получить десять дней с семьёй — это стоит дорогого. Я рекомендую даже отпросить детей со школы и получить дополнительные вторые новогодние праздники», — советует эксперт.
Также Патешман отметил, что сейчас много скидок на посуточную аренду жилья. На майские праздники можно найти недорогие варианты в Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде. Ещё он порекомендовал брать с собой в дорогу термос и еду, так как придорожные кафе обычно дорогие. А деньги, сэкономленные на платной дороге — 5 тысяч рублей туда и 5 тысяч обратно — можно потратить на прогулки по городу.
Внутри городов Патешман посоветовал выбирать групповые пешеходные туры, так как варианты с выездами на целый день обычно бьют по кошельку. А если вы на машине, можно повторить программу тура на своих колёсах и избежать переплаты.
«Маршрут просмотрел в Интернете, чем эти точки знамениты, и поехал по именно этим же точкам. Получится очень неплохо сэкономить. Для обедов и ужинов можно найти недорогие и бюджетные места по отзывам. А вот именно в дорогу еду с собой надо брать», — заключил эксперт.
Ранее Life.ru выяснил, что большая часть россиян проведёт майские за мангалом и аппетитным шашлыком. При этом чаще всего на столах отдыхающих будет оказываться свинина, которую предпочитают почти 70% наших сограждан.