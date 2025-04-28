Как ярко отдохнуть на майские и не опустошить кошелёк? Подборка еврейских лайфхаков

«Если есть идея отдохнуть с друзьями, то, скорее всего, даже если у вас нет прав, у кого-то права найдутся. Можно рассмотреть в том числе и заграницу. У нас почему-то никто не думает об этом, вроде как ехать далеко и долго. Это Грузия, Армения, может, даже добраться до Турции через перевал Верхний Ларс. Дорога по бензину будет стоить туда и обратно порядка 20 тысяч рублей», — отметил финансовый эксперт.