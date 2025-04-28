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По стопам Архимеда: Школьникам объяснили, как стать инженерами

Основы профессии инженера заложили Архимед и Леонардо да Винчи, однако и в наши дни данная работа очень актуальна, поэтому многие школьники настроены в будущем получить соответствующее образование. Методист по физике Вероника Фролова в беседе с «Газетой.ru» дала им полезные советы.

Источник: Life.ru

В частности, она подчеркнула важность и ответственность профессии инженера, поскольку от точности его расчётов может зависеть жизнь людей. А чтобы избежать ошибок, необходимо уделить особое внимание углублённому изучению математики. В этом могут помочь как занятия с репетитором, так и самостоятельное обучение.

Начать знакомство с профессией можно с домашних занятий, что позволит понять, подходит ли данная специальность. Эксперт отметила, что на маркетплейсах представлен широкий выбор конструкторов. С их помощью можно собрать как простейшие электрические цепи, так и более сложные устройства, требующие пайки, например, радио или тетрис. А некоторые наборы предлагают обучение основам программной инженерии.

Кроме того, методист рекомендовала посещать кружки и секции технической направленности, где под руководством наставников можно попробовать себя в инженерном деле. Для углубления интереса можно ходить в интерактивные музеи и на выставки, посвящённые науке, космонавтике, авиации и железным дорогам.

Старшим школьникам стоит участвовать в инженерных соревнованиях, таких как Национальная технологическая олимпиада. Эксперт подчеркнула важность более глубокого изучения физики для успешного поступления в вуз, хотя инженерные профессии доступны также выпускникам 9 классов.

Ранее россиянам рассказали, как стать космонавтом. Если вы мечтаете повторить подвиг Гагарина и полететь в космос, то придётся соответствовать очень строгим требованиям. К примеру, для космонавта необходимы рост 150−190 см и вес 50−90 кг.