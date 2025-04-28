По стопам Архимеда: Школьникам объяснили, как стать инженерами

В частности, она подчеркнула важность и ответственность профессии инженера, поскольку от точности его расчётов может зависеть жизнь людей. А чтобы избежать ошибок, необходимо уделить особое внимание углублённому изучению математики. В этом могут помочь как занятия с репетитором, так и самостоятельное обучение.