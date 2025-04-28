«Купол Донбасса» за неделю сорвал в ДНР 258 атак украинских БПЛА

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 258 террористических атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на мирное население и инфраструктуру в ДНР, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ РФ.
По информации ведомства, в Куйбышевском районе Донецка удалось сбить ударный дрон ВСУ, который нёс боевой фугасный заряд. Этим беспилотником украинские военные пытались подорвать местную электроподстанцию.
Также вблизи жилых кварталов в городе Горловка «Купол Донбасса» подавил беспилотник ВСУ самолётного типа Darts с боевым зарядом и FPV-дрон ВСУ, на который было установлено самодельное взрывное устройство.
Специалисты-взрывотехники отключили органы управления этих БПЛА и уничтожили взрывоопасные предметы. Кроме того, благодаря сигналу жителей города Ясиноватая были обнаружены и обезврежены два боеприпаса осколочно-фугасного типа.
Напомним, 23 апреля стало известно, что в городе Макеевка в ДНР недалеко от здания школы упал украинский беспилотник. Свидетелями случившегося стали сторожа учебного заведения, вызвавшие полицейских. На место прибыли специалисты, занявшиеся обезвреживанием БПЛА.