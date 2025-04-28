Забор прикрутил — повестку в суд получил: Адвокат рассказал, за что могут засудить соседи по даче

Норматив установлен не потому, что кому-то так захотелось, а потому, что таким образом соблюдаются нормы противопожарной и санитарной защиты. Они призваны предотвращать распространение пожаров, обеспечивать нормальную инсоляцию участков и защищать их от возможных подтоплений. Специалист отметил, что в случае нарушений соседи имеют полное право обратиться в суд, подкрепив свои претензии экспертными заключениями.