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Забор прикрутил — повестку в суд получил: Адвокат рассказал, за что могут засудить соседи по даче

Хотя формально согласовывать постройки с соседями по дачному участку не требуется, существует ряд обязательных норм, нарушение которых может привести к визиту в суд. Адвокат Вадим Багатурия в беседе с Life.ru перечислил ключевые требования к строительству на загородных участках, которые помогут избежать скандальных разбирательств.

Источник: Life.ru

Особое внимание следует уделить ограждениям, подчеркнул юрист. Глухие заборы допускается возводить либо с лицевой стороны участка, либо по взаимному согласию с соседями. Если договорённость не достигнута, придётся ограничиться прозрачными конструкциями из сетки или других пропускающих свет материалов.

Что касаемо размещения хозпостроек, туалетов, теплиц, то между ними и забором должен быть минимум метр. Между крупными деревьями и домами должно быть три метра.

Вадим Багатурия.

Адвокат.

Норматив установлен не потому, что кому-то так захотелось, а потому, что таким образом соблюдаются нормы противопожарной и санитарной защиты. Они призваны предотвращать распространение пожаров, обеспечивать нормальную инсоляцию участков и защищать их от возможных подтоплений. Специалист отметил, что в случае нарушений соседи имеют полное право обратиться в суд, подкрепив свои претензии экспертными заключениями.

«И если суд установит то, что нарушение действительно имело место быть, то он возложит на соседей, которые что-то не то построили, обязательства эти постройки либо снести, либо перенести», — заключил Багатурия.

А ранее любителям майских шашлыков напомнили о наказаниях за отдых вне правил. По словам экспертов, за готовку мяса во дворе можно не только схлопотать штраф, но и получить уголовное наказание.