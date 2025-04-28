Российский штурмовик 51-й армии с позывным Каскад в беседе с РИА Новости сообщил, что в районе Дзержинска в Донецкой Народной Республике (ДНР) была ликвидирована группа, предположительно состоящая из польских наемников.
Дзержинск, известный также под украинским названием Торецк, ранее представлял собой мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной инфраструктурой. Противник удерживал эту территорию с 2014 года, используя ее для регулярных обстрелов одного из крупнейших городов в ДНР Горловки. Министерство обороны РФ объявило об освобождении Дзержинска 7 февраля.
«Позиция (противника — Прим. ред.) находилась буквально в 10 метрах от меня за стеной. Ну, и слышали характерные вот такие украинско — “пшекськие” выражения. Я думаю, что это были поляки», — отметил российский боец.
Штурмовик добавил, что уничтоженная группа наемников была превосходно экипирована и не отвечала на попытки вступить в контакт.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников как «пушечное мясо». Российские военные продолжат их уничтожение на всей территории Украины.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, по каким объектам РФ наносит удары на Украине.