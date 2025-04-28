В Дзержинске предположительно ликвидировали группу наемников из Польши

Дзержинск, известный также под украинским названием Торецк, ранее представлял собой мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной инфраструктурой. Противник удерживал эту территорию с 2014 года, используя ее для регулярных обстрелов одного из крупнейших городов в ДНР Горловки. Министерство обороны РФ объявило об освобождении Дзержинска 7 февраля.