Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Мера действует с 07:25 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Мера действует с 07:25 мск в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, уточнил он.

«Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — подчеркнул Кореняко.

В минувшую пятницу, 25 апреля, подобные ограничения вводились в аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино). Это делалось также для обеспечения безопасности полетов.