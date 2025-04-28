В аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

В петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Мера действует с 07:25 мск в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, уточнил он.
«Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — подчеркнул Кореняко.
В минувшую пятницу, 25 апреля, подобные ограничения вводились в аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино). Это делалось также для обеспечения безопасности полетов.