Пассажиропоток российских авиакомпаний остался на уровне прошлого года

«Эффективность меры по введению 50-процентной скидки для путешествия семей с детьми целесообразно оценивать после завершения летнего периода каникул и отпусков», — сказал министр транспорта, отвечая на вопрос о росте перелетов пассажиров с детьми на фоне введения обязательных 50-процентных скидок на детские авиабилеты.