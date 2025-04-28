Пассажиропоток российских авиакомпаний остался на уровне прошлого года

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Пассажиропоток российских авиакомпаний в первом квартале 2025 года остался на уровне прошлого года и составил 22,7 миллиона человек, сообщил РИА Новости министр транспорта РФ Роман Старовойт.
«За 3 месяца 2025 года российские авиакомпании перевезли 22,7 миллиона пассажиров, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года», — сообщил Старовойт.
«Эффективность меры по введению 50-процентной скидки для путешествия семей с детьми целесообразно оценивать после завершения летнего периода каникул и отпусков», — сказал министр транспорта, отвечая на вопрос о росте перелетов пассажиров с детьми на фоне введения обязательных 50-процентных скидок на детские авиабилеты.
Он добавил, что принимаемые меры позволяют сохранить объемы перевозок пассажиров на уровне аналогичного периода 2024 года.
Росавиация в конце марта сообщила, что пассажиропоток российских авиакомпаний за январь-февраль снизился на 1,6% в годовом выражении, составив 14,8 миллиона человек.
Руководителя ведомства Дмитрий Ядров в начале 2025 года прогнозировал снижение пассажиропотока в текущем году на 1,8%, до 109,7 миллиона человек, против 111,7 миллиона человек в 2024 году.