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В Подмосковье зафиксировали рекордные заморозки

В подмосковных Можайске и Клину зафиксировали рекордные заморозки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Рекордные заморозки отмечены в подмосковных Можайске и Клину минувшей ночью, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Последняя неделя апреля в столичном регионе началась рекордными заморозками. Так, в Можайске минимальная температура воздуха сегодня составила минус 4,2 градуса — это на 0,7 градуса ниже, чем бывший рекорд этого дня, установленный в 1971 году. В Клину минимум прошедшей ночи составил минус 5,9 градуса — такой низкой температуры 28 апреля в этом подмосковном городе не было по крайней мере с начала XXI века», — рассказал Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что согласно прогнозам, это были последние заморозки в нынешнем апреле.