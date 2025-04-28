В Подмосковье зафиксировали рекордные заморозки

«Последняя неделя апреля в столичном регионе началась рекордными заморозками. Так, в Можайске минимальная температура воздуха сегодня составила минус 4,2 градуса — это на 0,7 градуса ниже, чем бывший рекорд этого дня, установленный в 1971 году. В Клину минимум прошедшей ночи составил минус 5,9 градуса — такой низкой температуры 28 апреля в этом подмосковном городе не было по крайней мере с начала XXI века», — рассказал Леус в своем Telegram-канале.