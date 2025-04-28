Живая память сквозь поколения: как пройдет «Бессмертный полк» в 2025 году, история и смысл акции

Акция «Бессмертный полк» проходит во всех городах России.
Каждую весну 9 мая по улицам российских городов проходят не просто люди. Это — живой строй памяти. Это — «Бессмертный полк». Шествие, в котором каждый несет не просто портрет, а судьбу. Лицо, заглянувшее в самую суть войны, имя, которое звучит, несмотря на десятилетия. Историю, которую невозможно забыть. Как появилась акция и в каком формате «Бессмертный полк» пройдет в 2025 году — в материале URA.RU.
От сердца к сердцу: как все начиналось.
Истоки народной акции берут свое начало в 2007 году, когда жители Тюмени впервые прошли с портретами своих фронтовиков в руках. Но по-настоящему крылья «Бессмертный полк» обрел в Томске в 2012 году.
Акцию «Бессмертный полк» придумали в 2007 году, но масштабно она стала проходить с 2012 Антон Белицкий © URA.RU.
Именно тогда журналисты местного телеканала предложили назвать акцию так, как чувствовали — по-настоящему, по-русски, с болью и гордостью: «Бессмертный полк». И это название навсегда вписалось в народную летопись. Идея оказалась настолько близкой каждому, что уже через год шествия прошли в сотнях городов, а к 2014 году к ним присоединились и другие страны. От Дальнего Востока до Калининграда, от Берлина до Астаны — миллионы людей подняли ввысь портреты своих героев.
Россияне, живущие в Германии, каждый год принимают участие в акции CLEMENS BILAN/EPA/TASSАкция «Бессмертный полк» проходит и во Франции Дмитрий Орлов/ТАСС.
Когда нельзя было выйти на улицу — память не замолчала.
Когда мир накрыла пандемия коронавируса, и улицы замерли в тишине, «Бессмертный полк» не исчез. Он ушел в онлайн, но не потерял своей силы. Люди по-прежнему поднимали портреты, пусть и через экраны. Их транслировали телевидение, социальные сети, видеоэкраны на площадях — потому что память нельзя отменить, как мероприятие.
В период пандемии коронавируса и после начала СВО, акция проходила в онлайн-форматеФото: Валерий Матыцин/ТАСС.
С началом специальной военной операции формат акции вновь был пересмотрен. Власти приняли решение временно отказаться от массовых шествий в столице по соображениям безопасности. Но в регионах и в онлайн-пространстве полк продолжал свое шествие — пусть и в новой форме. Потому что, когда звучит «День Победы», с ней звучит и голос каждого, кто ковал эту победу.
Каждый может стать частью истории.
Грядущий 2025 год — особенный. Это 80-летие Великой Победы. 9 мая «Бессмертный полк» вновь пройдет по улицам российских городов, шествия вернутся в очном формате. В Москве колонна традиционно проследует по центру города, в Самаре — по площади Куйбышева, в других городах — по своим маршрутам памяти. И везде с одной целью: передать историю Победы через поколения.
Принять участие в акции можно двумя способами. Чтобы пройти по городским маршрутам с портретом своего фронтовика, следует присоединиться к оффлайн-акции. Если такой возможности нет, узнайте, как «Бессмертный полк» проходит онлайн.
Очное участие:
? Найдите в семейном архиве фотографию своего героя.
? Узнайте маршрут шествия в своем городе (информация появится на сайтах местных администраций).
Участники акции печатают фотографии своих героев на специальной табличке. Там должны быть указаны ФИО фронтовика, их звание и годы жизниФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Оформление таблички.
Строгих правил оформления таблички (штендера) для «Бессмертного полка» нет, есть только рекомендации. Заказать ее можно в копи-центре.
Размер фотографии. Рекомендуется увеличить фото до размеров альбомного листа, чтобы лицо было хорошо видно на расстоянии. Основа. Размер таблички должен соответствовать размерам фотографии или может быть чуть больше. За основу можно взять, например, картон или лёгкую пенопластовую потолочную плитку в виде прямоугольника. Подпись. Нужно указать имя, фамилию и отчество героического предка, его годы жизни и воинское звание. Если данных о родственнике совсем не сохранилось, то можно просто написать «Мой дед» или «Наш герой».Ручка и крепление. Можно купить деревянную рейку или пластиковую трубу небольшого радиуса и приклеить её к портрету на «жидкие гвозди» или скотчем.
Города, в которых «Бессмертный полк» пройдет в очном формате:
МоскваСанкт-ПетербургБарнаулКалининградКрасноярскКемеровская областьОмскОренбургЯмало-Ненецкий автономный округПермский крайРеспублика Северная ОсетияТверская областьУфаХабаровский край.
Правила очного участия в акции «Бессмертный полк’Фото: инфографика URA.RU.
Онлайн-формат:
Онлайн-формат дает возможность присоединиться к акции тем, кто не может участвовать в шествии лично. На экранах смартфонов, телевизоров, в цифровых колоннах — герои вновь идут вместе. Чтобы принять участие в акции «Бессмертный полк» онлайн, нужно:
? Перейти на официальный сайт moypolk.ru (https://www.moypolk.ru/).
? Зарегистрироваться, добавить фото, имя, годы жизни, звание или род деятельности своего родственника. Его история будет показана в онлайн-шествии, в трансляциях и социальных сетях.
Что нужно, чтобы принять участие в акции онлайнФото: инфографика URA.RU.
Во многих российских регионах в 2025 году акцию проведут в онлайн-формате. Все ради безопасности. Такое решение принято в следующих субъектах РФ:
БурятияМордовияКалужская областьСаратовская областьТюменская областьМосковская область.
Подать заявку на участие в акции нужно на ее официальном сайте. Сделать это нужно до 6 мая включительно. Никаких сложных условий. Только одно — искренность и уважение. Участником может стать любой — гражданин России или другой страны, взрослый или ребенок. Главное — сохранить историю своего героя.