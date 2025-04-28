Живая память сквозь поколения: как пройдет «Бессмертный полк» в 2025 году, история и смысл акции

Размер фотографии. Рекомендуется увеличить фото до размеров альбомного листа, чтобы лицо было хорошо видно на расстоянии. Основа. Размер таблички должен соответствовать размерам фотографии или может быть чуть больше. За основу можно взять, например, картон или лёгкую пенопластовую потолочную плитку в виде прямоугольника. Подпись. Нужно указать имя, фамилию и отчество героического предка, его годы жизни и воинское звание. Если данных о родственнике совсем не сохранилось, то можно просто написать «Мой дед» или «Наш герой».Ручка и крепление. Можно купить деревянную рейку или пластиковую трубу небольшого радиуса и приклеить её к портрету на «жидкие гвозди» или скотчем.