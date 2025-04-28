Радоница 2025: Можно ли работать в саду 29 апреля и как провести первое весеннее поминовение предков

Радоница (или Радуница) — это уникальный праздник на стыке древнеславянских и христианских традиций с лёгкой ноткой балтийского влияния. Празднование Антипасхи уходит корнями в первые десятилетия христианства, но в официальных источниках Фомино воскресенье встречается с 380 года: уже после официального принятия веры Римской империей. А восточные славяне примерно в это время праздновали весенний день поминовения усопших. У белорусов есть даже тематическое название: «Вялікдзень мёртвых», то есть «Великий день мёртвых». При этом само название, «Радоница», как раз через белорусов к нам и пришло: корень «рад» является литовским заимствованием, в Великом княжестве Литовском слово raudine означало «молитву об усопших предках». Через культурное влияние Литовского княжества этот лингвистический комплекс дошёл и до русов: с XIV века в письменных источниках упоминается Радоницкая неделя, а в 1592 году Тихвинский монастырь отчитывался о закупке на Радоницу яиц на целых 16 алтын. С тех пор в России и соседних странах православные славяне празднуют её повсеместно.