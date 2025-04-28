Радоница 2025: Можно ли работать в саду 29 апреля и как провести первое весеннее поминовение предков

Радоница, пожалуй, не имеет ничего общего с древнеегипетским богом Ра, хотя некоторые верующие уверены в обратном. Восточнославянским богом солнца был Дажьбог, иногда его объединяли с древнеиранским солнечным божеством Хорсом. Долгое время покровителем главного источника света на Земле называли Ярило, но и это оказалось неправильным: данный персонаж был всего лишь олицетворением одного из весенне-летних праздников, когда славяне сжигали чучело. Нечто сродни Костроме и Масленице. Радоница — совсем другая история. Это древнее торжество, смысл которого укоренён в христианстве.
Когда отмечают Радоницу.
Радоница каждый год высчитывается в зависимости от праздника Пасхи. Пасхальным воскресеньем заканчивается Великий Пост. Это самый важный праздник для всех христиан. Да, даже католиков и протестантов, и уж тем более верующих из автокефальных восточных церквей. А следующее после Пасхи воскресенье называется Фоминым, или Антипасхой. Это праздник в честь Фомы Неверующего. Его история такова: спустя неделю после Воскресения Иисус Христос явился одиннадцати своим апостолам. Среди них только Фома не мог поверить в то, что Спаситель умер и вокрес, поэтому пришлось бередить раны мессии, что нанесли ему копья римских легионеров. А вторник, сразу после Фомина воскресенья (Антипасхи), — это уже Радоница. В 2025 году Радоница будет 29 апреля.
Радоница — история праздника.
Радоница (или Радуница) — это уникальный праздник на стыке древнеславянских и христианских традиций с лёгкой ноткой балтийского влияния. Празднование Антипасхи уходит корнями в первые десятилетия христианства, но в официальных источниках Фомино воскресенье встречается с 380 года: уже после официального принятия веры Римской империей. А восточные славяне примерно в это время праздновали весенний день поминовения усопших. У белорусов есть даже тематическое название: «Вялікдзень мёртвых», то есть «Великий день мёртвых». При этом само название, «Радоница», как раз через белорусов к нам и пришло: корень «рад» является литовским заимствованием, в Великом княжестве Литовском слово raudine означало «молитву об усопших предках». Через культурное влияние Литовского княжества этот лингвистический комплекс дошёл и до русов: с XIV века в письменных источниках упоминается Радоницкая неделя, а в 1592 году Тихвинский монастырь отчитывался о закупке на Радоницу яиц на целых 16 алтын. С тех пор в России и соседних странах православные славяне празднуют её повсеместно.
Смысл и суть праздника Радоницы.
Православная церковь утверждает, что главный смысл Радоницы — единение живых и мёртвых в светлый праздник Пасхи. Этот день нужен, чтобы верующие «после светлого праздника Пасхи могли разделить с усопшими великую радость воскресения Христова». В этот день нужно молиться об упокоении почивших родственников, а также после службы ходить на кладбище. Есть легенда, согласно которой покойные родные и близкие специально ждут вас у ворот кладбища, чтобы встретить живых и отметить вместе с ними Пасху. Для усопших христиан Христово Воскресение — тоже очень важный праздник.
Обычаи и традиции на Радоницу.
На Радоницу традиционно совершаются поминки по усопшим родным и близким. Но есть нюанс: они не входят в типичное расписание церковной службы. В храмах в этот день читают литию по отошедшим в мир иной христианам, на этом, пожалуй, всё. У восточных славян на «Вялікдзень мёртвых» принято печь драчёну, яичницу, кашу и кутью. Кроме того, сегодня тоже можно покрасить яйца: мёртвые христиане ничем не хуже живых, и увидеть символ Пасхи на поминках им будет приятно. В Полесье и других регионах России красные яйца были под запретом: их окрашивали в поминальные цвета, жёлтый или зелёный. Крестьяне верили, что родителей нельзя поминать до Радоницы, поскольку разговляются после Пасхи они только в этот день.
А ещё в этот день русские крестьяне знали, чем занять ребятишек. У детей была важная обязанность: окликание дождя. Крестьянские ребятишки бегали по деревне и произносили специальные кричалки. Вот они.
Дождик, дождик! Снаряжайся на показ! Дождик, припусти, мы поедем во кусты, во Казань побывать, в Астрахань погулять! Поливай, дождь, на бабину рожь, на дедову пшеницу, на девкин лён поливай ведром! Дождь, дождь, припусти посильней, поскорей, нас, ребят, обогрей!
Как Церковь рекомендует провести Радоницу.
Православная церковь изо всех сил старается, чтобы Радоница, в прошлом буйный языческий праздник, проходил как можно более спокойно, чинно и благородно. С точки зрения церковных книг, устраивать поминки в этот день необязательно. Но есть важная обязанность каждого христианина: отдать честь великомученикам, помолиться им и принести по возможности дары. Это если почитать официальную православную литературу. Но «на местах» Православная церковь даёт верующим несколько рекомендаций.
Поминовение усопших на Радоницу.
С точки зрения Церкви, поминовение покойных родных и близких на Радоницу всё же важнее, чем работа. Священники рекомендуют в этот день сходить на службу, а потом посетить кладбище, где захоронены ваши родные. Можно помолиться об их упокоении. Наши предки иногда приносили к месту упокоения покойных кутью и драчёну. Вы можете последовать их примеру, но на сей счёт в современном православии нет консенсуса. Возможно, угощения лучше отдать бедным. А шуметь на кладбище строго воспрещается.
Работа в саду на Радоницу.
Работать в саду или огороде на Радоницу можно. В принципе, в этот день не запрещена никакая работа. Так что по совершении всех необходимых поминальных обрядов можете приступать к типичным весенним дачным занятиям: высадке саженцев, прополке грядок, поливу растений, тепличным работам… Но помните: сначала молитва за упокой усопших родных и близких, опционально, празднование с ними Пасхи на кладбище, и уже потом — работа.
Что можно и нельзя делать на Радоницу.
А что всё-таки можно делать на Радоницу, кроме работы? По всей логике, строгие запреты Великого поста уже должны были отступить, каков список благовейных поступков на этот древний укоренённый в православии праздник? Сейчас расскажем.
В Радоницу можно помолиться об упокоении умерших. Можно передать записку на панихиду священнику. Можно есть непостную еду. Можно и нужно навести порядок на могилах родных. Можно устроить благотворительный обед или ужин для малоимущих, передать им угощения.
Так, а что Церковь на Радоницу запрещает? Каких действий лучше избегать, если не хотите попортить энергетику или снизить шансы на Господне всепрощение? Вот таких.
Нельзя пить алкоголь на кладбище. В принципе, вообще нельзя пить алкоголь в этот день. Нельзя устраивать шумные собрания. Нельзя грустить, плакать или скорбеть. Это весёлый праздник. Нельзя ругаться. Нельзя венчаться и креститься. Свадьбы гражданские тоже лучше не устраивать.
Счастливой Радоницы. В 2025 году она пройдёт 29 апреля. Постарайтесь не грустить об усопших в этот день: они весь вторник будут незримо присутствовать вместе с вами и отмечать в своём мире Пасху. Лучше помолитесь, сходите в храм, угостите кутьёй бедных и малоимущих. А Life.ru недавно рассказывал о том, как звёзды уходят в монастырь.
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