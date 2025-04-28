Как не выгореть за три дня: Психологический навигатор короткой рабочей недели

Гомеостаз — это стремление системы (в том числе и нервной) к равновесию. Вы слишком много потратили — система будет искать способ восполнить. Через апатию, раздражение, головную боль, необъяснимую усталость или сон всю субботу. Распределяйте энергию равномерно. Нет смысла задачи за всю неделю засовывать в один день. Работайте столько, сколько можете работать качественно. Не больше. Не дожимайте себя — это не инвестиция, это изъятие с процентов.