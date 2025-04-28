Разрабатывают портативную систему очистки воды, работающую в полевых условиях

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Специалисты Сеченовского университета совместно с коллегами разрабатывают портативную систему для очистки и обогащения питьевой воды микроэлементами, которую можно использовать на дачах, в полевых условиях, а также для реабилитации участников СВО, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
По информации пресс-службы, устройство имеет массу 40 кг и может поместиться в чемодане или багажнике автомобиля. Аппарат оснащен насосом, многоступенчатыми фильтрами, УФ-лампой для обеззараживания, аккумулятором, системой самоочистки и специальным программным обеспечением. Отмечается, что за 10−20 минут устройство способно очистить 200 литров воды.
В настоящее время специалисты Сеченовского университета разрабатывают технологию обогащения воды минералами, в том числе фтором. «Благодаря возможности подобрать индивидуальные параметры, система будет незаменима для профилактики заболеваний почек, желудочно-кишечного тракта. Конкретные параметры питьевой воды будут подбираться на основании рекомендаций врача», — сказал директор Института общественного здоровья им. Ф. Ф. Эрисмана Сеченовского Университета Олег Митрохин.
«Систему можно использовать также для реабилитации участников СВО и для организации водоснабжения личного состава в полевых условиях», — отметил советник председателя общественной организации военных инвалидов «ВоИн» Олег Морозов. По его словам, использование в полевых условиях возможно благодаря наличию аккумулятору.