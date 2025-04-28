Разрабатывают портативную систему очистки воды, работающую в полевых условиях

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Специалисты Сеченовского университета совместно с коллегами разрабатывают портативную систему для очистки и обогащения питьевой воды микроэлементами, которую можно использовать на дачах, в полевых условиях, а также для реабилитации участников СВО, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.