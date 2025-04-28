80 лет назад в Италии убили Бенито Муссолини

80 лет назад на живописном берегу озера Комо в Северной Италии был без суда и следствия убит итальянский дуче — Бенито Муссолини. Вместе с ним расстреляли его любовницу Клару Петаччи и нескольких других высокопоставленных фашистов. Тела Муссолини и Петаччи доставили в Милан и повесили на площади. Кто на самом деле стрелял в Муссолини, могло ли убийство дуче быть работой британской разведки и как на решение о ликвидации фашистского главаря мог повлиять Сталин — в материале «Газеты.Ru».