Разработаны сверхтонкие золотые пленки для гибких дисплеев

Главное технологическое преимущество разработанной методики — ее совместимость с существующими производственными процессами. В отличие от традиционных решений, где требуются сложные многослойные конструкции и чувствительные условия, данный метод прост в реализации, масштабируем, и не требует использования редких или токсичных материалов. Кроме этого, пленка сохраняет свои свойства на различных типах подложек, включая кремний и кварц, а также проявляет термическую стабильность. Это открывает дорогу к внедрению материала в многослойные и гибридные структуры современной электроники, включая гибкие дисплеи, прозрачные солнечные панели, нейроинтерфейсы и сенсорные системы.