Глава ФАДН Баринов в ООН: Россия укрепляет доверие к коренным народам

«Россия всегда признавала права коренных народов и продолжит поддерживать их защиту. Мы готовы сделать все возможное, чтобы укрепить доверие к ним, особенно в их стремлении сохранить нашу планету для будущих поколений», — заявил Игорь Баринов в своей речи.