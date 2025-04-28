Глава ФАДН Баринов в ООН: Россия укрепляет доверие к коренным народам

Игорь Баринов рассказал о финансовой поддержке, оказываемой коренным народам.
Федеральное агентство по делам национальностей стремится укрепить доверие к коренным народам, поддерживая их усилия по сохранению окружающей среды для будущих поколений. Об этом заявил глава ФАДН Игорь Баринов на торжественном приеме, посвященном 24-й сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов.
«Россия всегда признавала права коренных народов и продолжит поддерживать их защиту. Мы готовы сделать все возможное, чтобы укрепить доверие к ним, особенно в их стремлении сохранить нашу планету для будущих поколений», — заявил Игорь Баринов в своей речи.
Глава ФАДН подчеркнул особую уязвимость коренных народов при реализации экономических проектовФото: Пресс-служба ФАДН России.
Он также рассказал о финансовой поддержке, оказываемой коренным народам для участия в многосторонних и региональных инициативах. По словам Баринова, Россия поддерживает внимание ООН к вопросам экономического развития коренных народов и их доступа к финансированию для устойчивого развития. Он отметил важность исследований Постоянного Форума, способствующих пониманию путей достижения прогресса.
Глава ФАДН также подчеркнул особую уязвимость коренных народов при реализации экономических проектов, отметив, что российское законодательство учитывает их традиционный образ жизни, культуру и связь с землей. Он уточнил, что более трети территории страны юридически признана территориями, связанными с коренными народами.
В рамках сессии Баринов встретился со спецдокладчиком ООН по правам коренных народов Альбертом Квокво Баруме, чтобы обсудить актуальные вопросы и возможности сотрудничества в интересах коренных народов.