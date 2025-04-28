Трамп дал Зеленскому совет в отношении Крыма: вот что он сказал

Позже Трамп выразил мнение, что Зеленский готов пойти на территориальные уступки, чтобы достичь мира на Украине. Напомним, американский политик уже не раз утверждал, что Украине вернуть Крым будет крайне тяжело, поясняя, что это практически невозможно. Недавно он подчеркнул, что Зеленский это понимает.