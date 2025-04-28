Трамп дал Зеленскому совет в отношении Крыма: вот что он сказал

Президент США Дональд Трамп посоветовал главе киевского режима Владимиру Зеленескому обратиться к экс-лидеру Америки Бараку Обаме по вопросу принадлежности Крыма. Об этом Трамп рассказал на пресс-конференции в аэропорту Морристаун.
«Может быть, вы обратитесь к Обаме? Спросите его, почему он уступил Крым», — резюмировал американский политик.
Позже Трамп выразил мнение, что Зеленский готов пойти на территориальные уступки, чтобы достичь мира на Украине. Напомним, американский политик уже не раз утверждал, что Украине вернуть Крым будет крайне тяжело, поясняя, что это практически невозможно. Недавно он подчеркнул, что Зеленский это понимает.
Ранее KP.RU сообщил, что администрация президента Трампа подготовила план по урегулированию конфликта на Украине. США порекомендовали ЕС готовиться к признанию Крыма российским. А также в тексте документа было написано, что де-факто ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области остаются за РФ.