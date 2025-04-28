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В России введут уголовную ответственность за пользование чужой банковской картой

Правительство введет уголовную ответственность для дропперов.

Источник: Комсомольская правда

Дропперов, которые под чужим влиянием или за деньги передают мошенникам свои банковские карты, ждет уголовная ответственность с наказанием в виде штрафа от 300 тысяч до одного миллиона рублей или лишения свободы до шести лет. Злоумышленникам, использующим такие карты, также грозит шестилетний срок тюремного заключения. Об этом сказано в проекте поправок в ст. 187 Уголовного кодекса о «Неправомерном обороте средств платежей». Как передают «Ведомости», законопроект рассмотрят на этой неделе.

«Для тех, кто приобретает карты специально для мошенников, меры строже: штраф до одного миллиона рублей, принудительные работы до четырех лет или тюремный срок до шести лет», — сказано в проекте закона.

Отмечается, что самые строгие меры наказания — до пяти лет принудительных работ или до шести лет тюремного заключения — грозят тем, кто использует чужие банковские карты или электронные кошельки.

Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам в апреле-мае этого года проработать вопрос об уголовной ответственности для дропперов, подчеркнув, что этот вопрос должен стать приоритетом.

Ранее Центробанк РФ представил статистику о появлении «дропперов». Отмечается, что каждый месяц ими становятся примерно 80 тысяч человек. Их привлекает возможность легкого заработка, даже несмотря на нарушение закона.