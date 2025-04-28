В России введут уголовную ответственность за пользование чужой банковской картой

Дропперов, которые под чужим влиянием или за деньги передают мошенникам свои банковские карты, ждет уголовная ответственность с наказанием в виде штрафа от 300 тысяч до одного миллиона рублей или лишения свободы до шести лет. Злоумышленникам, использующим такие карты, также грозит шестилетний срок тюремного заключения. Об этом сказано в проекте поправок в ст. 187 Уголовного кодекса о «Неправомерном обороте средств платежей». Как передают «Ведомости», законопроект рассмотрят на этой неделе.