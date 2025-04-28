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«Магнит» получит «музыкальный» штраф за нелегальное использование песни «Нас не догонят»

По решению арбитражного суда Краснодарского края, торговая сеть «Магнит» обязана выплатить 220 тысяч рублей за нелегальное воспроизведение в магазинах 12 песен, среди которых — известный трек группы Тату «Нас не догонят». Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Суд установил факт нарушения исключительных прав авторов. Присуждённая компенсация будет перечислена в «Российское авторское общество» для последующей выплаты правообладателям. Помимо основной суммы, компании придётся оплатить 16 тысяч рублей в качестве госпошлины.

Ранее во Владимире в местной «Пятёрочке» разгорелся скандал на кассе из-за внешнего вида сотрудника магазина. Покупателя возмутил яркий макияж и длинные рыжие волосы кассира по имени Павел, на что работник отвечал, что это его личное дело.