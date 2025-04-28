«Магнит» получит «музыкальный» штраф за нелегальное использование песни «Нас не догонят»

Ранее во Владимире в местной «Пятёрочке» разгорелся скандал на кассе из-за внешнего вида сотрудника магазина. Покупателя возмутил яркий макияж и длинные рыжие волосы кассира по имени Павел, на что работник отвечал, что это его личное дело.