В США ученые впервые вырастили человеческие зубы в челюстях свиней

Американские ученые из Школы стоматологии Университета Тафтса в Бостоне под руководством профессора Памелы Йелик сделали прорыв в выращивании настоящих зубов. Исследование опубликовано в журнале Stem Cells Translational Medicine (SCTM).
Ученым удалось вырастить зубоподобные структуры у свиней. Для этого использовалась комбинация клеток человека и свиньи. Исследователи совместили клетки пульпы из удаленных человеческих зубов с эпителиальными клетками из не прорезавшихся зубов свиней. Клетки были помещены в специальный каркас, который имплантировали во взрослые челюсти свиньи.
Биоразработанные зубы спустя несколько месяцев прошли те же стадии развития, что и естественные. Эксперимент завершен до того, как зубы прорезались.
«Мы смогли вырастить прекрасные маленькие зубы, которые выглядят как натуральные человеческие», — утверждает профессор Йелик.
Ученые в будущем намерены отслеживать развитие зубов дольше. Исследователи также ищут способы запускать рост новых зубов прямо в челюсти человека, минуя процесс выращивания клеток в лаборатории. Ученые рассчитывают, что в течение следующего десятилетия смогут выращивать полностью человеческие живые зубы на месте утраченных.
Йелик добавила, что ученые работают над тем, чтобы предложить людям биологические заменители зубов.
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