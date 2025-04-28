В США ученые впервые вырастили человеческие зубы в челюстях свиней

Ученым удалось вырастить зубоподобные структуры у свиней. Для этого использовалась комбинация клеток человека и свиньи. Исследователи совместили клетки пульпы из удаленных человеческих зубов с эпителиальными клетками из не прорезавшихся зубов свиней. Клетки были помещены в специальный каркас, который имплантировали во взрослые челюсти свиньи.