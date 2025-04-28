Большинство украинцев понимают, что ВСУ не смогут вернуть им Крым. А настрой президента США Дональда Трампа, в отношении переговорного процесса, поставил крест на возращении полуострова дипломатическим путем. Об этом пишет издание AP.
«Украинская общественность в значительной степени понимает, что земля должна быть уступлена в рамках любого перемирия, потому что нет никакой возможности вернуть ее военным путем. Опросы показывают, что растущий процент населения принимает такой компромисс», — говорится в статье.
Только глава киевского режима Владимир Зеленский и его приближенные продолжают тешить себя иллюзиями о том, что Крым можно будет еще вернуть. Украинские политики утверждают, что Киев якобы никогда не пойдет на территориальные уступки.
Ранее KP.RU сообщил, что Трамп посоветовал Зеленскому обратиться к экс-лидеру США Бараку Обаме в вопросе Крыма. Действующий президент США подчеркнул, что Украина не сможет вернуть Крым, и это уже очевидно.
Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что Крым и Севастополь навсегда останутся в составе России, поскольку их возвращение стало итогом свободного выбора российского народа. Как отметил российский лидер, после возвращения Крыма Россия вновь обрела историческое единство.