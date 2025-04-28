«Затишье перед бурей»: станет ли 29 апреля 2025 последним спокойным днем перед мощным магнитным штормом

Прогноз магнитной бури на 29 апреля 2025.
Во вторник, 29 апреля 2025 года, ожидается день с умеренной геомагнитной активностью. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, вероятность магнитной бури в этот день составляет 26%. Несмотря на относительно низкую вероятность сильных возмущений, метеочувствительным людям рекомендуется быть внимательными к своему самочувствию, особенно на фоне приближающихся более мощных геомагнитных колебаний, предсказанных на майские праздники — подробнее в материале URA.RU.
Солнечные вспышки в апреле 2025 года.
Апрель 2025 года выдался весьма насыщенным в плане солнечной активности. Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в течение месяца наблюдались периоды как значительных возмущений, так и относительного спокойствия.
Особенно активными были середина и начало третьей декады апреля. Так, 19 апреля вечером началась мощная магнитная буря, которая продолжалась более пяти часов и была оценена специалистами по третьему классу из пяти возможных. К утру 20 апреля ситуация стабилизировалась.
Затем 21 и 22 апреля снова наблюдалась высокая активность. По данным астрономов, только за утро 22 апреля на поверхности Солнца было зафиксировано не менее четырех мощных взрывов, одной из вспышек был присвоен средний класс М. Накануне, 21 апреля, произошло восемь вспышек, двум из которых также был присвоен класс М.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКрасная атака: магнитные бури накроют Землю на майские праздники 2025.
Последняя неделя апреля характеризуется спадом солнечной активности. По состоянию на 27 апреля, магнитосфера Земли оценивалась как спокойная — индекс Kp составлял всего 1.67. В этот день значительных вспышек на Солнце не фиксировалось.
Последняя солнечная вспышка перед 28 апреля произошла 26 апреля в 14:22 и имела уровень C1.7, что классифицируется как обычная. По данным мониторинговых систем, на 27 апреля текущий индекс солнечной активности оценивался в 2.9 балла из 10 возможных, что указывает на существенное снижение активности по сравнению с предыдущими днями.
Прогноз магнитной бури 29 апреля 2025 года.
Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 29 апреля 2025 года ожидается относительно спокойная геомагнитная обстановка. Вероятностный прогноз распределяется следующим образом:
Вероятность магнитной бури составляет 26%Вероятность возбужденной магнитосферы — 35%Вероятность спокойной магнитосферы — 39%
Таким образом, наиболее вероятным сценарием на 29 апреля является сохранение спокойной магнитосферы или ее незначительные возмущения. Геомагнитный индекс Kp прогнозируется на уровне двух баллов на протяжении всего дня, что соответствует небольшим возмущениям.
Прогнозное значение индекса Ap, который является линейным эквивалентом индекса Kp, составляет шесть единиц. Индекс F10.7, характеризующий потоки солнечного радиоизлучения, прогнозируется на уровне 170, что отражает умеренную солнечную активность.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПочему мы болеем во время магнитных бурь и как себе помочь — советы врача.
Важно отметить, что ситуация может резко измениться уже в ближайшие дни. По данным Лаборатории солнечной астрономии, на 30 апреля прогнозируется аналогичная спокойная обстановка, однако уже вечером ожидается повышение геомагнитного индекса до шести баллов.
А 1 мая предсказывается сильная магнитная буря с индексом Kp, равным шести баллам на протяжении всего дня. Такая динамика соответствует прогнозу о «буре среднего класса» в первый день майских праздников.
Что такое магнитные бури и как они влияют на организм.
Магнитные бури — это кратковременные возмущения магнитосферы Земли, вызванные выбросами корональной массы с поверхности Солнца. Эти выбросы представляют собой потоки заряженных частиц, которые, достигая нашей планеты, взаимодействуют с ее магнитным полем.
Сила магнитных бурь измеряется по планетарному индексу Kp в диапазоне от 1 до 9:
Уровень 1 указывает на спокойную магнитосферуУровни 2?3 свидетельствуют о небольших возмущенияхУровень 4 — малая геомагнитная буряУровень 5 — умеренная буряУровень 6 — сильная буряУровни 7?8 — жесткий геомагнитный штормУровень 9 — экстремальный шторм.
Влияние магнитных бурь на самочувствие людей индивидуально, но есть группы повышенного риска:
Люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системыПациенты с хроническими заболеваниями нервной системыЛюди с заболеваниями дыхательной системыПациенты с проблемами опорно-двигательного аппаратаМаленькие детиПожилые людиБеременные женщины.
Самыми распространенными реакциями организма на геомагнитные возмущения являются:
Головная боль и головокружениеРезкие скачки артериального давленияУчащенное сердцебиениеЗатрудненное дыханиеНарушения снаРаздражительность и тревожностьБыстрая утомляемостьБоли в суставах.
Важно понимать, что люди реагируют на магнитные бури по-разному. Некоторые ощущают недомогание за два-три дня до начала бури, другие — непосредственно во время нее, а третьи — через один-два дня после бури.