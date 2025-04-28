«Затишье перед бурей»: станет ли 29 апреля 2025 последним спокойным днем перед мощным магнитным штормом

Затем 21 и 22 апреля снова наблюдалась высокая активность. По данным астрономов, только за утро 22 апреля на поверхности Солнца было зафиксировано не менее четырех мощных взрывов, одной из вспышек был присвоен средний класс М. Накануне, 21 апреля, произошло восемь вспышек, двум из которых также был присвоен класс М.