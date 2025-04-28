Синоптик рассказал о рекордных заморозках в Подмосковье

«Последняя неделя апреля в столичном регионе началась рекордными заморозками. Так в Можайске минимальная температура воздуха сегодня составила −4,2 градуса», — написал Леус в своем telegram-канале. Он добавил, что это значение на 0,7 градусов ниже, чем прошлый рекорд, установленный в этот же день в 1971 году.