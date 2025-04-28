Конгрессвумен Грин: для Зеленского после встречи с Трампом все кончено

Член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин прокомментировала в соцсети Х встречу президента США Дональда Трампа с нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским в Ватикане.
«Все кончено», — написала она, комментируя фотографию со встречи.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 28 апреля заявил, что нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский на встрече в Ватикане попросил у него больше оружия. Глава Белого дома подчеркнул, что сначала хочет посмотреть на действия Российской Федерации по мирному процессу. Об этом американский лидер сообщил во время брифинга пулу журналистов, аккредитованных в Белом доме.
Кроме того, президенту Франции Эммануэлю Макрону, отваживая его от Зеленского, Трамп заявил: Ты здесь не на своем месте, мне нужно, чтобы ты сделал мне одолжение, тебе не следует быть здесь.