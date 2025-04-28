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«Нет мер противодействия»: в США испугались российского бомбардировщика

TNI: Украина не может ничем ответить бомбардировщику Ту-160M.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ничего не могут противопоставить российскому сверхзвуковому бомбардировщику Ту-160М. Об этом пишет американский журнал National Interest.

«Как только будет налажено массовое производство Ту-160М, он окажет огромное влияние на исход конфликта на Украине, поскольку у Киева нет эффективных мер противодействия бомбардировкам», — отмечает издание.

Авторы публикации обращают внимание, что российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК), в отличие от производственных мощностей стран Североатлантического альянса, может позволить себе модернизацию самолетов, а это предоставит новые стратегические преимущества.

«Стандарт Ту-160М вобрал в себя полностью новую авионику, двигатели серии НК-32 и передовые системы вооружения — крылатые ракеты Х-101/102 и гиперзвуковые Х-47М2 Кинжал», — уточняется в статье.

Ранее американское издание 19FortyFive назвало бомбардировщик Ту-160 «поистине выдающимся летательным аппаратом», который невозможно заменить. В The National Interest отметили, что модернизированные Ту-160М могут серьезно усилить позиции российской армии в конфликте на Украине.