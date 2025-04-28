ВСУ сбрасывают с дронов «Баба-Яга» отравляющие вещества под Красноармейском

На красноармейском направлении украинские войска используют кустарно изготовленные отравляющие вещества в виде газа, сбрасывая их с беспилотников. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал военнослужащий 60-й ОМСБ 51-й армии с позывным Вайс.
По его словам, дрон «Баба-Яга» сбросил пятилитровую емкость с прикрепленной к ней палкой. При ударе о землю палка пробивает бутылку, высвобождая отравляющее вещество.
«Почувствовался резкий запах такой ацетона», — отметил боец.
После этого у российских военных возникли проблемы с дыханием и начался сильный кашель. Группе пришлось передислоцироваться из занимаемого ею подвала в другое место со свежим воздухом, уточнил Вайс.
Бойцы провели пол ночи у окон. В это время украинские боевики, используя дроны, наблюдали за ними, чтобы атаковать. Группа немедленно сообщила командованию по радиосвязи о применении против них отравляющего вещества, добавил российский солдат.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Киев может готовить теракты с использованием биопатогенов.