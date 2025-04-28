Педагог объяснила родителям, как быть, если ребёнок бросает дела на полпути

Также она рекомендовала визуализировать достижения ребёнка с помощью «доски достижений», где будут отмечаться его успехи. Это важно для мотивации. Кроме того, необходимо обсуждать причины отказа от занятий, ведь за нежеланием может скрываться множество факторов: страх перед сложностями или конфликты со сверстниками.