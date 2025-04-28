Педагог объяснила родителям, как быть, если ребёнок бросает дела на полпути

Чтобы справиться с негативной ситуацией, родителям следует установить рамки и границы дозволенного, подчеркнула эксперт. По её словам, нужно объяснить наследнику важность завершения начатого дела, придумав правило, что он должен заниматься хотя бы месяц, после чего можно будет обсудить дальнейшие шаги.
Также она рекомендовала визуализировать достижения ребёнка с помощью «доски достижений», где будут отмечаться его успехи. Это важно для мотивации. Кроме того, необходимо обсуждать причины отказа от занятий, ведь за нежеланием может скрываться множество факторов: страх перед сложностями или конфликты со сверстниками.
Если стрессовые ситуации становятся регулярными и приводят к апатии у ребёнка, то это повод остановиться и задуматься о причинах. Иногда смена деятельности может быть осознанным решением взрослого человека. Главное не бросать всё без анализа и прийти к обоснованному решению, уверена собеседница «Газеты.ru».
«Учите ребёнка “маленьким шагам”, ведь именно из них состоит большой путь. Формируйте у него полезные привычки, и помните, что на это надо время. Каждая привычка формируется не ранее, через месяц-полтора регулярных действий. Цените маленькие победы», — отметила педагог, призвав ставить совместные цели.
Ранее психолог объяснил, почему женщины не стремятся заводить детей. По словам эксперта, представительницы прекрасного пола стали чаще думать о себе, а наследники отходят на второй план.