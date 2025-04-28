Еще одна страна подтвердила визит 9 мая в Москву

Помимо этого, свой приезд уже подтвердили президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер Армении Никол Пашинян, лидеры Киргизии и Узбекистана Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев, а также их коллеги из Казахстана, Азербайджана и Белоруссии — Касым-Жомарт Токаев, Ильхам Алиев и Александр Лукашенко. Таким образом, чтобы отпраздновать День Победы, на 9 Мая в Москву прибудут лидеры по меньшей мере 19 государств, пишет «Царьград».