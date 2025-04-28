В России введут уголовную ответственность для дропперов

Для дропперов в России введут уголовную ответственность. Кабмин подготовил соответствующие поправки в статью 187 УК о неравномерном обороте средств платежей. Проект будет рассмотрен комиссией по законопроектной деятельности 28 апреля, пишут «Ведомости».
Инициатива предполагает введение за передачу карты третьим лицам за деньги штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов или ограничение свободы до двух лет. Аналогичное наказание предусмотрено для клиента банка, если он сам проводит незаконные операции с картами, полученными от злоумышленников.
Более строгое наказание предусматривается для тех, кто приобретает карты специально для мошенников. Им будет грозить штраф до 1 млн рублей, принудительные работы до четырех лет или тюремный срок до шести лет. А тем, кто использует чужие карты или электронные кошельки, будет грозить до пяти лет принудительных работ или шести лет лишения свободы.
Ранее в Госдуме сообщали о подготовке закона против дропперов.