В России введут уголовную ответственность для дропперов

Более строгое наказание предусматривается для тех, кто приобретает карты специально для мошенников. Им будет грозить штраф до 1 млн рублей, принудительные работы до четырех лет или тюремный срок до шести лет. А тем, кто использует чужие карты или электронные кошельки, будет грозить до пяти лет принудительных работ или шести лет лишения свободы.