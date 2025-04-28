Главные новости 28 апреля 2025 года

Президент США Дональд Трамп рассказал, что на встрече в Ватикане 26 апреля украинский лидер Владимир Зеленский обратился к нему с просьбой о поставках оружия. По словам политика, глава Украины «стал спокойнее». Кроме того, Трамп заявил, что Зеленский готов отказаться от требований вернуть Крым.