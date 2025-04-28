Главные новости 28 апреля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 28 апреля 2025 года.
Трамп раскрыл, о чем говорил с Зеленским в Ватикане
Глава МИД России и госсекретарь США провели переговоры
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава американского Госдепа Марко Рубио обсудили по телефону варианты урегулирования украинского конфликта. Участники переговоров сошлись во мнении, что необходимо объединение усилий для организации будущих встреч.
В КНДР подтвердили участие корейских войск в поддержке России
В Северной Корее СМИ опубликовали информацию о том, что подразделения национальных вооруженных сил принимали участие в операции по освобождению Курской области. Центральное телеграфное агентство уточнило, что отправка войск проводилась по приказу главы КНДР Ким Чен Ына.
В сделку по недрам США и Украины не войдет помощь Вашингтона
Киев и Вашингтон договорились, что в соглашении о минеральных ресурсах не будет закреплено долговое обязательство Украины за ранее предоставленную американскую помощь. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в документе учтут «красные линии», определенные украинской стороной.
В России стартовала трехдневная рабочая неделя
В рабочую неделю на границе апреля и мая россияне будут работать только три дня — 28, 29 и 30 мая. В предпраздничный день работа будет вестись по сокращенному графику. Праздничные выходные продлятся с 1 по 4 мая, затем после рабочих дней 5, 6, 7 мая россиян ждет второй период майских выходных — с 8 по 11 мая.