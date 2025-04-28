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Главные новости 28 апреля 2025 года

Последние новости за сегодня — 28 апреля 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 28 апреля 2025 года.

Трамп раскрыл, о чем говорил с Зеленским в Ватикане

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп рассказал, что на встрече в Ватикане 26 апреля украинский лидер Владимир Зеленский обратился к нему с просьбой о поставках оружия. По словам политика, глава Украины «стал спокойнее». Кроме того, Трамп заявил, что Зеленский готов отказаться от требований вернуть Крым.

Глава МИД России и госсекретарь США провели переговоры

Источник: РИА "Новости"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава американского Госдепа Марко Рубио обсудили по телефону варианты урегулирования украинского конфликта. Участники переговоров сошлись во мнении, что необходимо объединение усилий для организации будущих встреч.

В КНДР подтвердили участие корейских войск в поддержке России

Источник: AP 2024

В Северной Корее СМИ опубликовали информацию о том, что подразделения национальных вооруженных сил принимали участие в операции по освобождению Курской области. Центральное телеграфное агентство уточнило, что отправка войск проводилась по приказу главы КНДР Ким Чен Ына.

В сделку по недрам США и Украины не войдет помощь Вашингтона

Источник: AP 2024

Киев и Вашингтон договорились, что в соглашении о минеральных ресурсах не будет закреплено долговое обязательство Украины за ранее предоставленную американскую помощь. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в документе учтут «красные линии», определенные украинской стороной.

В России стартовала трехдневная рабочая неделя

Источник: РИА "Новости"

В рабочую неделю на границе апреля и мая россияне будут работать только три дня — 28, 29 и 30 мая. В предпраздничный день работа будет вестись по сокращенному графику. Праздничные выходные продлятся с 1 по 4 мая, затем после рабочих дней 5, 6, 7 мая россиян ждет второй период майских выходных — с 8 по 11 мая.