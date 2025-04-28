Писательницу Александру Фрёлих нашли мертвой в плавучем доме на Эльбе

Нужно сказать, что Фрёлих начала писать романы только в 2012 году. До этого она работала журналисткой в Киеве. А после переезда в Германию подрабатывала внештатным автором в женских журналах. Ее первый роман «Моя русская свекровь и другие катастрофы» принес большую популярность. Писательница утверждала, что якобы практически ничего не придумывала, а просто описывала свой жизненный опыт.