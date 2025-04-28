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Писательницу Александру Фрёлих нашли мертвой в плавучем доме на Эльбе

Писательница Фрёлих начинала свой творческий путь на Украине.

58-летняя писательница Александра Фрёлих, чьи романы популярны в Германии, была найдена мертвой в своем плавучем доме на Эльбе. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на свои источники в полиции.

Отмечается, что писательница была застрелена, сейчас проводится расследование для установки деталей преступления. Власти отказались предоставить более подробную информацию, сказав лишь, что были собраны судебно-медицинские доказательства того, что на женщину напали.

Нужно сказать, что Фрёлих начала писать романы только в 2012 году. До этого она работала журналисткой в Киеве. А после переезда в Германию подрабатывала внештатным автором в женских журналах. Ее первый роман «Моя русская свекровь и другие катастрофы» принес большую популярность. Писательница утверждала, что якобы практически ничего не придумывала, а просто описывала свой жизненный опыт.

Ранее KP.RU сообщил, что руководителя Bloomberg нашли мертвым с женой и дочерью в их доме. Следователи пока не спешат утверждать, что случившиеся имеет криминальный характер.