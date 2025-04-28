Приговор пилоту по делу о крушении SSJ 100 в Шереметьево оставлен в силе

Напомним, что Денис Евдокимов был осуждён по статье о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое привело к гибели двух и более человек. В своей кассационной жалобе он просил отменить приговор и направить материалы дела на новое рассмотрение или смягчить назначенное наказание.