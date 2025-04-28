Приговор пилоту по делу о крушении SSJ 100 в Шереметьево оставлен в силе

Кассационный суд оставил в силе приговор, вынесенный бывшему пилоту Денису Евдокимову, который отбывает шестилетний срок в колонии-поселении, пишет «Коммерсантъ».
В 2019 году он допустил ошибку при посадке самолёта SSJ 100 в аэропорту Шереметьево, что привело к возгоранию лайнера после удара о взлётно-посадочную полосу. В результате трагедии погиб 41 человек.
Осуждённый и его защита настаивают на том, что причиной трагедии стали конструктивные недостатки самолёта. Адвокаты потерпевших — родственников погибших — ведут судебное разбирательство в Париже с иностранными компаниями, которые производят оборудование для SSJ.
Сам бывший пилот участвовал в процессе по видеосвязи из колонии-поселения № 2 в Зеленограде, где он отбывает назначенное судом наказание.
Напомним, что Денис Евдокимов был осуждён по статье о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое привело к гибели двух и более человек. В своей кассационной жалобе он просил отменить приговор и направить материалы дела на новое рассмотрение или смягчить назначенное наказание.
Трагедия произошла 5 мая 2019 года. Тогда лайнер, летевший из Москвы в Мурманск, вернулся в Шереметьево. После жёсткой посадки загорелись двигатели. Погиб 41 человек, выжили 33 пассажира и четыре члена экипажа. Евдокимов был единственным фигурантом дела по факту крушения самолёта.