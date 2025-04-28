Алаудинов назвал очень хорошим темп продвижения ВС России в Сумской области

Военные подразделения РФ в Сумской области демонстрируют отличный темп продвижения, несмотря на усилия украинской армии по отвлечению российских войск на других направлениях. Об этом рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецподразделения «Ахмат» Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
«Сумская область — на этом направлении тоже подразделения Минобороны России очень хорошо двигаются», — цитирует Алаудинова ТАСС.
По его словам, противник предпринимает попытки отвлечь российские силы от продвижения к Сумам, перебрасывая ресурсы на другие участки фронта.
В условиях активного сопротивления украинских войск освобождение даже одного населенного пункта в Сумской области следует рассматривать как значительное достижение, подчеркнул генерал-лейтенант.
Напомним, Министерство обороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Басовка, Журавка и Веселовка в Сумской области. Российские войска продолжают продвижение в Сумской области, увеличивая буферную зону в окрестностях упомянутых населенных пунктов.
Ранее сообщалось, что ВСУ начали сбрасывать с дронов «Баба-Яга» отравляющие вещества под Красноармейском.