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Алаудинов назвал очень хорошим темп продвижения ВС России в Сумской области

ВСУ предпринимают попытки отвлечь российские силы от продвижения к Сумам, заявил генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

Источник: Аргументы и факты

Военные подразделения РФ в Сумской области демонстрируют отличный темп продвижения, несмотря на усилия украинской армии по отвлечению российских войск на других направлениях. Об этом рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецподразделения «Ахмат» Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

«Сумская область — на этом направлении тоже подразделения Минобороны России очень хорошо двигаются», — цитирует Алаудинова ТАСС.

По его словам, противник предпринимает попытки отвлечь российские силы от продвижения к Сумам, перебрасывая ресурсы на другие участки фронта.

В условиях активного сопротивления украинских войск освобождение даже одного населенного пункта в Сумской области следует рассматривать как значительное достижение, подчеркнул генерал-лейтенант.

Напомним, Министерство обороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Басовка, Журавка и Веселовка в Сумской области. Российские войска продолжают продвижение в Сумской области, увеличивая буферную зону в окрестностях упомянутых населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали сбрасывать с дронов «Баба-Яга» отравляющие вещества под Красноармейском.