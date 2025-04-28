Алаудинов назвал очень хорошим темп продвижения ВС России в Сумской области

Военные подразделения РФ в Сумской области демонстрируют отличный темп продвижения, несмотря на усилия украинской армии по отвлечению российских войск на других направлениях. Об этом рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецподразделения «Ахмат» Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апты Алаудинов.