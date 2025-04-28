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Министр обороны Индонезии приедет в Москву на парад Победы

С индонезийской стороны будет целая делегация.

Источник: Аргументы и факты

Глава Минобороны Индонезии Шафри Шамсуддин посетит военный парад в честь Дня Победы в Москве. Об этом сообщил российский посол в Индонезии Сергей Толченов.

«У нас есть подтверждение, что с индонезийской стороны прибудет официальная делегация как минимум во главе с министром обороны», — сказал он во время брифинга.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков несколько дней назад заявил, что к параду на Красной площади ожидается приезд более 20 глав государств и правительств. По словам генсека СНГ Сергея Лебедева, лидеры стран содружества будут все.