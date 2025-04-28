Россиянам раскрыли, кто может выйти на пенсию на 10 лет раньше

По его словам, первая категория связана с начислением дополнительных пенсионных баллов за периоды ухода за детьми. Так, за каждый год ухода за первым ребенком начисляется 1,8 балла, за вторым — 3,6 балла, за третьим — 5,4 балла (аналогичное количество баллов предусмотрено за уход за четвертым ребенком). Таким образом, если женщина заботилась о каждом из четырех детей в течение полутора лет, она имеет возможность получить в общей сложности 24,3 пенсионных балла.